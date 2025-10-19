AK Parti Milletvekili Maviş, Çatak Köyü Grup Yolunu İnceledi

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Türkeli ilçesine bağlı Çatak köyünde yapımı tamamlanan grup yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki grup yolu, şehir merkezinden başlayarak ilçenin en uzak köylerinden biri olan Çatak'a kadar uzanıyor.

Köy halkıyla bir araya gelen Maviş, yaptığı açıklamada, yolun sıcak asfaltla kaplandığını, sanat yapıları ve istinat duvarlarıyla güçlendirildiğini belirtti.

Yapılan çalışmanın bölgeye uzun vadeli katkılar sağlayacağını ifade eden Maviş, "Çatak Grup Yolu tek kelimeyle muhteşem oldu. Bu yol artık hemşerilerimiz için bir çile değil; konforlu, güvenli ve keyifli bir güzergah haline geldi. Sıcak asfaltı, sanat yapıları ve istinat duvarlarıyla köylerimizin ulaşım standardını yükselttik. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Ziyarette Maviş'e, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar eşlik etti.