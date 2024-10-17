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AK Parti Milletvekili Kılıç, 15 Temmuz Gazisi Algan'ı Ziyaret Etti

AK Parti Milletvekili Kılıç, 15 Temmuz Gazisi Algan'ı Ziyaret Etti
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AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 15 Temmuz gazisi Halil Algan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kılıç, gazilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 15 Temmuz gazisi Halil Algan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Kılıç, rahatsızlığından dolayı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Algan'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Algan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Kılıç, vatan ve millet için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahraman gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

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