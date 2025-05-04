AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman'da Ev Ziyaretleri Gerçekleştirdi

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman'da Ev Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, eşi ve parti yöneticileri ile birlikte 19 Mayıs ve Bağlar Mahallesi'nde iki aileyi ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı evleri ziyaret etti.

Nasıroğlu, eşi Ayşe Nasıroğlu ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu ile 19 Mayıs Mahallesi'nde İleri ailesini evlerinde ziyaret ederek, aile fertleri ile görüştü.

Daha sonra Bağlar Mahallesi'ndeki Kezer ailesinin evine misafir olan Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Vatandaşlar ziyaretten dolayı Nasıroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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