Ak Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı'ya teşekkür eden Dalkılıç müzeyi Türkiye'ye kazandırdığı için teşekkür etti.

Ak Parti Milletvekili Dalkılıç Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde

Dalkılıç "Balıkçı Kenan bir Türkiye aşığı"

İSTANBUL - Ak Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı'ya teşekkür eden Dalkılıç müzeyi Türkiye'ye kazandırdığı için teşekkür etti. Dalkılıç "Balıkçı Kenan bir Türkiye aşığı" ifadelerini kullandı.

Her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin bu haftaki konukları Ak Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın oldu. Müzedeki balıkçıları inceleyen Dalkılıç, Balıkçı Kenan Balcı'yı övgü dolu sözlerle anlattı.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde bulunan mumya balıkları da inceleyen Dalkılıç, "Kenan beyin esnaflığından ziyade aynı zamanda bir kültürel birde sosyal anlamda faaliyeti var. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni inşa etmiş. Bir sürü masraf etmiş. Bir sürü yatırım yapmış. Kurulduğu günden itibaren ücretsiz hizmet veriyor. Gençlerimize öğrencilerimize sunumlar yapıyor. Onlara balık ve deniz hakkında bilgi veriyor. Denizlerde yaşayan büyük, küçük balıklarla ilgili çok güzel bir müze kazandırmış. Kenan bey gerçekten bir vatansever. Bir Türkiye aşığı" dedi.

Beylikdüzü'nde yaşayıp da Balıkçı Kenan'da balık yemeyen yoktur diyen Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın, "Kenan abi bizim duayenimiz. Herkese uygun şartlarda balık yediriyor. İnşallah Kenan abiyi burada daha büyük bir marka yapacağız. Bu müzeyi geliştirmek istiyoruz. Her yere tanıtmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Ziyaretlerinden dolayı Ak Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın'a teşekkür eden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "Ülkemize böyle bir müze kazandırdığımız için mutluyuz. Gururluyuz. Ücretsiz hizmet vermekteyiz. Gelecek nesiller yüzyıl, ikiyüz yıl sonrada bu müzeyi görebilecek, dokunabilecek. Bizler elimizden geldiği kadar müzemizi geliştireceğiz" diye konuştu.