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AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Mehmet Akif Ersoy Evi'ni Ziyaret Etti

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Mehmet Akif Ersoy Evi'ni Ziyaret Etti
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Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Bayramiç ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Evi'ni gezerek, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğinin korunmasında bu tür hizmetlerin önemine vurgu yaptı. Gider, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Bayramiç ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Evi'ni gezdi.

Partisinin ilçe kongresi için Bayramiç'e gelen AK Parti Milletvekili Gider, önceki dönem belediye başkanlarından Sadettin Arslan ve AK Parti İlçe Başkanı Ata Çetin ile Mehmet Akif Ersoy Evi'ne ziyarette bulundu.

Gider, ziyarette yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden ilham alarak sürdürülen hizmetlerin, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğinin korunmasında büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin hem geçmişe sahip çıkan hem de geleceğe güvenle bakan bir anlayışa sahip olduğunu belirten Gider, "Mehmet Akif'in ruhuna ve Asım'ın nesli idealine yakışır şekilde, birlik ve beraberlik ruhuyla hep birlikte daha güzel bir geleceğe yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Anı defterini imzalayan Gider, daha sonra Arslan ve Çetin ile Mehmet Akif Ersoy Evi önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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