AK Parti Milletvekili Ali İnci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi trafik kazasında yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ali İnci idaresindeki 54 AK 901 plakalı otomobil, Ormanköy ışıkları mevkisinde Hüseyin B. yönetimindeki 34 DTP 952 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada Milletvekili İnci ile diğer sürücü ve araçtaki eşi H.H.B, çocukları E.M.B. (2) ve D.R.B. (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) ile Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle hafif ticari araçta çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

"Yaralıların genel sağlık durumu iyi"

SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, AA muhabirine, yaralıların sağlık durumlarında endişe edilecek durumun olmadığını belirterek, "Vekilimizi, omurgasında hafif zedelenme olduğu için 1 gün korseyle müşahede altında tutmak için servise yatırdık. Hayati tehlikesi bulunmuyor, genel durumları iyi." ifadelerini kullandı.

Diğer hastaların da genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaşan Halis, tedavi süreçlerinin devam ettiğini kaydetti.