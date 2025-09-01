AK Parti Milletvekili Abdulkadir Özel, Deprem Konutlarını İnceledi

AK Parti Milletvekili Abdulkadir Özel, Deprem Konutlarını İnceledi
AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Belen ilçesindeki deprem konutları inşaatında gelinen son durumu yerinde inceledi. Konut alanında proje yetkilileriyle görüşerek bilgi aldı.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Belen ilçesinde yapımı süren deprem konutlarını inceledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Özel, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Halilbey Mahallesi'nde 1166 deprem konutu inşa edilen alanı ziyaret etti.

Konutları inceleyip proje yetkilileriyle görüşen Özel, çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Özel'e incelemesi sırasında Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve parti yöneticilere de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
