AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların huzur içinde büyüdüğü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Uncu, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden çocukları ve öğretmeni rahmetle anarak, tüm çocuklara sağlık ve mutluluk dileğinde bulundu.

Uncu, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

Çocukların huzur, güven ve umut içinde büyüdüğü bir Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Uncu, şunları kaydetti:

"Bir yandan bayram sevincini yaşarken, geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden masum çocuklarımızı ve kahraman öğretmenimizi de rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı minnetle anıyor; tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve umut dolu bir gelecek diliyorum."

Kaynak: AA / Beşir Şavur
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Okullarda 'güvenlik payı' iddiası: Fatura velilere kesildi

"Okullardaki güvenliğin faturası velilere kesildi" iddiası
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu