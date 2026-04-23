AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uncu, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

Çocukların huzur, güven ve umut içinde büyüdüğü bir Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Uncu, şunları kaydetti:

"Bir yandan bayram sevincini yaşarken, geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden masum çocuklarımızı ve kahraman öğretmenimizi de rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı minnetle anıyor; tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve umut dolu bir gelecek diliyorum."