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AK Parti Mardin İl Başkanı Midyat ilçesini ziyaret etti

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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Midyat ilçesini ziyaret etti. İl Başkanı Alma beraberinde partisinin il yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti Midyat İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Alma, çalışmalarından dolayı Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür etti. Ziyarette, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak de yer aldı.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Midyat ilçesini ziyaret etti.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Alma beraberinde partisinin il yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti Midyat İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Alma, çalışmalarından dolayı Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür etti.

Ziyarette, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Muhammed Adak Milletvekili Veysi Şahin AK Parti Midyat Mardin Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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