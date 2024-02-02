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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin Esnafa Ziyarette Bulundu

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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ve heyetle birlikte Mardin Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, sanayi esnafıyla bir araya geldi. Ziyarette, Mardin sanayisinin gelişimi için projeler tartışıldı.

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, esnafa ziyarette bulundu.

Erin, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, il ve ilçe teşkilatlarından oluşan heyetle Mardin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Bülent Bilben ve sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.

Ziyarette, Mardin sanayisinin daha ileriye taşınmasına yönelik proje görüşüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Abdullah Erin Mardin Politika Güncel Haberler

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