AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, esnafa ziyarette bulundu.

Erin, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, il ve ilçe teşkilatlarından oluşan heyetle Mardin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Bülent Bilben ve sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.

Ziyarette, Mardin sanayisinin daha ileriye taşınmasına yönelik proje görüşüldü.