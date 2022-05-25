AK Parti'li Yağcı, Bilecik'in fetih yıl dönümü için pilav dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Yağcı, Bilecik'in fetih yıl dönümü için pilav dağıttı

Demirören Haber Ajansı - Nursima Özonur - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti'li Yağcı, Bilecik'in fetih yıl dönümü için pilav dağıttı

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik'in fethinin yıl dönümü vesilesiyle Meclis'te fetih pilavı dağıttı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik'in fethinin yıl dönümü vesilesiyle Meclis'te fetih pilavı dağıttı.

AK Parti'li Selim Yağcı, Bilecik'in fethinin 740'ıncı yıl dönümünde TBMM'de fetih pilavı dağıttı. Yağcı Bilecik'in fethi nedeniyle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Şeyh Edebali diyarı, Ertuğrul diyarı Bilecik'e saygılarımızı iletiyoruz. Ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bileceğin fethi yeni bir hamlenin başlangıcı olmuştur. Manevi desteği, yol göstermesi, askeri dehası ile önemli yolculuğa başlanmış 3 kıtada hak ve adalet dağıtmış filizi ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden Bilecik'in fethi son derece önemlidir. Bu fethi canlandırmak geleneklerimizi ortaya koymak için bu etkinliği yapmak istedik" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title