AK Parti'li Savaş'tan "Dalama Çayı Suyu Projesi"ne ilişkin açıklama

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Muğla Dalaman Çayı'ndaki suyun tünelle Kemer Barajı'na aktarma projesinin hayata geçmesiyle Aydın'ın olası kuraklık sorununun çözüleceğini söyledi.

Savaş, açıklamasında, Dalaman Çayı'ndan Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'na 30 kilometrelik tünelle su aktarım projesinin yapımının hız kazandığını belirtti.

Proje için gerekli olan havzalararası ve havza içi su transferlerini mümkün kılan kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Savaş, "Böylece Aydın'ımızın tarımsal geleceğini kurtaracak projemizde önemli bir eşik daha geçilmiş oldu. Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci dahil projemizin hazırlık aşamalarını 2025 yılı sonuna kadar bitirilmesinin ardından da 2026 yılı yatırım programına alınması için gerekli temaslarda bulunuyoruz. Projemiz sayesinde bereketli topraklarımızdan elde ettiğimiz ürünlerin verimi artacak, tarımsal hasılamızda ciddi yükselişler yaşanacak ve Aydın ovamızın kaderi değişecektir." ifadelerini kullandı.

Projeyle Aydın'ın olası kuraklık sorununun çözüleceğini belirten Savaş, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir gıda arzı temin edilecek, şehrimizin tarımsal üretim ve gıda güvenliğiyle ilgili geleceğini güvence altına alacağız. Amacımız ve gayretimiz daha fazla üretmek ve ürettiğine değer katarak şehrimizi daha ileri taşımaktır. Bu önemli projemize destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."