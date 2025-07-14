AK Parti'li Mete'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

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AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mete, mesajında, milletin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine kasteden hain darbe girişiminin üzerinden dokuz yıl geçtiğini belirtti.

15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin, tanklara, silahlara, uçaklara karşı gövdesini siper ederek destansı bir direniş gösterdiğini, vatanını, bayrağını ve demokrasisini canı pahasına koruduğunu vurgulayan Mete, o gece gösterilen birlik, beraberlik ve kararlılığın, Türkiye'nin ilelebet hür ve bağımsız kalacağının en açık ispatı olduğunu kaydetti.

Mete, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, aziz vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanları bir kez daha saygıyla anıyor, milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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