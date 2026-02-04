AK Parti'li Kaya: Yeni bir dünya düzeni kurulurken Türkiye, eskisine göre çok daha güçlü

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yeni bir dünya düzeni kurulurken Türkiye, eskisine göre çok daha güçlü bir şekilde masada. Bu başarıda AK Parti teşkilatlarının, kadınların ve gençlerin payı çok büyük" dedi.

Bir dizi program kapsamında Denizli'ye gelen Kaya, polisevinde düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un geçmişte çöp dağları, Haliç'in kirliliği ve altyapı sorunlarıyla anıldığını belirtti. AK Parti döneminde hizmet belediyeciliği anlayışıyla bu sorunların çözüldüğünü kaydeden Kaya, benzer problemlerin bugün CHP'li belediyelerde yeniden yaşandığını ifade etti.

'ERDOĞAN, DERS VEREBİLECEK BİR LİDERDİR'

AK Parti'nin belediyecilikte, dünyada örnek gösterilen bir anlayış ortaya koyduğunu belirten Kaya, "Recep Tayyip Erdoğan, belediyecilik konusunda dünyada ders verebilecek bir liderdir. AK Parti belediyeleri, dünyanın dört bir yanından gelen heyetler tarafından incelenmiş, birçok projeleri örnek alınmıştır. Belediyecilik denince akla gelen tek parti AK Parti'dir" diye konuştu.

Ankara ve İstanbul'daki belediye hizmetlerini de eleştiren Kaya, ulaşım ve altyapı sorunlarının arttığını, CHP'li belediyelerde liyakatsizlik ve yolsuzluk iddialarının gündemde olduğunu ifade etti. Kaya, CHP'nin yönettiği birçok belediyede vatandaşların hizmet alamadığını öne sürerek, "Maalesef yolsuzluk ve hırsızlıklar almış başını gidiyor. Ancak bu yüce milletin ferasetine yürekten inanıyorum. Milletimiz kimin hizmet yaptığını, kimin milletin parasını çarçur ettiğini çok iyi görüyor. Allah'ın izniyle 2029 seçimlerinde yerelde bu hizmeti kaçıranlar, milletin parasına çökenlere çok güzel bir ders verecek, çok güzel bir hesap soracak. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz, güveniyoruz" dedi.

AK Parti'nin insan merkezli bir siyaset anlayışıyla kurulduğunu kaydeden Kaya, geçmişte başörtülü kadınlara ve imam hatip öğrencilerine yönelik ayrımcılıkların yaşandığını, bu uygulamaların AK Parti iktidarlarıyla sona erdiğini söyledi.

Gençlere fırsat eşitliği sağlandığını ifade eden Kaya, imam hatip, fen lisesi ve meslek lisesi mezunu tüm gençlerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasını istediklerini dile getirdi.

Kadınlara yönelik desteklerin önemine işaret eden Kaya, eğitim yardımlarının anneler aracılığıyla verilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu, annelerin çocuklarının eğitimi için büyük fedakarlık yaptığını aktardı.

EPSTEİN DOSYASI

Dünyanın büyük bir sapkınlıkla karşı karşıya olduğunu öne süren Kaya, "Hep birlikte okuduğumuz Epstein dosyası, korkunç ve iğrenç bir sapkın zihniyetin, Yahudi anlayışının dünyada ülkeleri darbeyle devirmeye kadar gidecek kirli senaryolarını ortaya koyduğunu günlerdir okuyoruz değil mi? Ama ulaşamadıkları bir lider var. O lider kim? Recep Tayyip Erdoğan. Sayfa sayfa yazılan, çocukların ve masum bebeklerin katledildiği, bebeklere tecavüz edilen, küçük kız çocuklarının türlü işkencelere maruz bırakıldığı bu sapkınlıkları insanlık adına utanç duyarak okuyoruz. Tüm bunların, dünya devletlerine darbe yapabilecek arşivleri ellerinde tutmak için liderlere karşı şantaj malzemesi olarak kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu.

'BİZ HAKTAN VE ADALETTEN YANA TAVRINI ORTAYA KOYAN BİR LİDERİN YOL ARKADAŞLARIYIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ve "One minute" çıkışlarıyla küresel adaletsizliklere karşı güçlü bir duruş sergilediğini söyleyen Kaya, Gazze'de yaşananlara karşı dünya kamuoyunda yükselen tepkilerin bu duruşun haklılığını ortaya koyduğunu kaydetti. Kaya, "Biz haktan ve adaletten yana tavrını ortaya koyan bir liderin yol arkadaşlarıyız. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa, oradaki zulme karşı sesini yükselten ve mazlumlara el uzatan bir liderin yol arkadaşlarıyız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, ESKİSİNE GÖRE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE MASADA'

Yeni bir dünya düzeninin kurulmakta olduğunu ifade eden Kaya, "Zulümle abad olunmaz. Artık zalimlerin sesinin çok çıktığı dünya düzeni de yıkılmak zorunda. Yeni bir dünya düzeni kurulurken Türkiye, eskisine göre çok daha güçlü bir şekilde masada. Bu başarıda AK Parti teşkilatlarının, kadınların ve gençlerin payı çok büyük" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE SÜRECİNİ DE İNŞALLAH BAŞARIYLA NETİCELENDİRECEĞİZ'

Terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini belirten Kaya, "Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini de inşallah başarıyla neticelendireceğiz. Bizim de bu ülkeye, şehit ailelerimize, gazilerimize borcumuz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin de bir konuşma yaptığı toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.