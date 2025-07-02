AK Parti'li Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi Memur-Sen'de gösterildi

AK Parti'li Bayram'ın hayatını konu alan 'Buğday Tanesi' filmi Memur-Sen'de gösterildi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminin gösterimi Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminin gösterimi Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapıldı.

Genç Memur-Sen tarafından organize edilen "Film Okumaları" etkinliğine, Bayram'ın yanı sıra sendika temsilcileri ve konuklar katıldı.

Etkinlikte konuşan Bayram, filmin, 50 yıllık hayatının bir kısmının beyaz perdeye yansıması olduğunu söyledi.

Erzincan'da 1974'te, henüz bir yaşındayken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğunu ve ellerini kaybettiğini anlatan Bayram, "Şükürler olsun yüreğim cesur kalmış." ifadesini kullandı.

Geçmişte zor günler yaşadığını, imkanların dar olduğunu belirten Bayram, "Köyden ilçeye eşek sırtında 25 kilometre yol giderken, şükürler olsun bugün duble yollar var. Bugün, şükürler olsun şehir hastaneleri var. Bu işin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Konuşmaların ardından filmin gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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