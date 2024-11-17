AK Parti Kozluk 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
Kozluk'ta yapılan kongrede, Hakim Işık ilçe başkanı seçildi. Kongreye AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve il başkanı Hüseyin Şansi de katıldı.
Ak Parti Kozluk 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tek listeyle gidilen kongrede Hakim Işık ilçe başkanı seçildi.
Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.