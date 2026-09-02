AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir ilçesini ziyaret etti.

Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve partililerle bir araya gelen Erdem, ilçenin durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında görüştü.

Kaymakam Kıyıcı ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Milletvekili Erdem'e ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Erdem ve beraberindekiler esnafı ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA