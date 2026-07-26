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AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam, esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam, esnaf ziyaretinde bulundu
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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Vize ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Vize ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçede esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Sarıçam, vatandaşlarla da sohbet edip taleplerini dinledi.

Sarıçam, daha sonra AK Parti Vize İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe Başkanı Fuat Yaşa ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sarıçam, ilçede hayata geçirilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA
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