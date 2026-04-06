AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Adem Çalkın, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106. yılı vesilesiyle yayımladığı mesajda, AA'nın Türkiye'nin milli hafızası olduğunu ve güvenilir habercilik anlayışıyla önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çalkın, mesajında, 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın, 106 yıldır doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

AA'nın dünyanın önde gelen ajanslardan birisi olduğunu belirten Çalkın, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'mizden günümüze kadar Cumhuriyetimizin her safhasına tanıklık eden Anadolu Ajansı'mız, bu bakımdan milli hafızamız olması hasebiyle de oldukça kıymet arz etmektedir. Kurulduğu dönemde büyük bir özveriyle ve kısıtlı imkanlarla çalışan Anadolu Ajansı, bugün bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek yalnızca basın dünyamızın saygın kuruluşlarından biri değil, dünyanın önde gelen ajanslarından biri olmuştur. Dijital çağın hızına ayak uyduran, güvenilirliğin adresi, Anadolu Ajansı'nın 106. yılını kutluyorum. Tüm Anadolu Ajansı ailesini yürekten tebrik ediyor, nice yıllar diliyorum."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
