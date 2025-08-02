AK Parti Karabük Heyetinden Yangın Ekibine Teşekkür Ziyareti

Ak Parti Karabük heyeti, kentte geçen günlerde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarında mücadele eden ekiplere teşekkür ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, yangınla mücadelede görev alan Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın karşıladığı heyet, yangın sürecine ilişkin bilgi alarak itfaiye personeline emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, yangın sürecinde gösterilen gayret ve işbirliği için tüm kurumlara teşekkür ederek, "Karabük, bir kez daha dayanışmanın şehri olduğunu ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Keskinkılıç ise afetlerde en büyük gücün birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, yangına müdahale eden tüm ekipleri kutladı.

Yangın sürecinde sahada görev yapan tüm ekiplerin büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Çetinkaya da "Karabük'ün dayanışma ruhunu en net şekilde gösterdiği bir süreç yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salt da yeşil vatanı korumak için mücadele eden tüm personele teşekkür etti.

Heyet, daha sonra AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek afet yönetiminde görev alan ekiplerle bir araya geldi.