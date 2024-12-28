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AK Parti Kadın Kolları il kongreleri başlıyor

AK Parti Kadın Kolları il kongreleri başlıyor
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kadın Kolları 7. olağan il kongrelerinin 29 Aralık itibarıyla Şırnak, Bingöl ve Bayburt'tan başlayacağını bildirdi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kadın Kolları 7. olağan il kongrelerinin 29 Aralık itibarıyla Şırnak, Bingöl ve Bayburt'tan başlayacağını bildirdi.

Ak Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Düzce'ye gelen Keşir, kadın kolları ilçe kongrelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, yarından itibaren il kongrelerine başlanacağını söyledi.

Keşir, AK Parti Kadın Kolları olarak 7. dönemde olduklarını belirterek, "Kanuni zorunluluğumuz olmamasına rağmen AK Parti'de kadın ve gençlik kolları, tüm kongre yükümlülüklerini yerine getirir. Bu anlamda kadın ve gençlik kolları olarak 7. kongre takvimimizi işletiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il kongreleri dolayısıyla illeri dolaştığını dile getiren Keşir, "Kadın Kolları olarak ilçeleri hemen hemen bitirmek üzereyiz. Bir yandan da il kongrelerimize özellikle mevsim şartlarından dolayı doğu ve güneydoğudan başlamak istiyoruz. 29 Aralık itibarıyla Şırnak, Bingöl ve Bayburt illerimizde Kadın Kolları il kongrelerimiz başlıyor." diye konuştu.

Şırnak kongresine katılarak startı vereceklerini aktaran Keşir, "Oradan start vermiş olacağız ve hızlı şekilde ilçelerini tamamlayan illerimizin kongrelerini, parti büyüklerimizin desteğiyle, katılımıyla, şereflendirmesiyle yapacağız inşallah. Tüm teşkilatlarımıza kongre döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Hem tazelenme hem heyecan hem coşku, hep beraber yaşadığımız bir duygu. Onun için hepimiz çok mutlu ve heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Keşir, AK Parti Kadın Kollarının 81 il 922 ilçede, her mahalle ve her köyde teşkilatlanmış bir yapı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yapıların rakamlarını üst üste koyduğumuzda yaklaşık 600 bin aynı anda aktif çalışan gönüllü kadınlar var siyaset yapan. Bunun için AK Parti aynı zamanda bir siyaset okulu çünkü bu teşkilatlarımızdan meclis üyelerimizi ve kadın milletvekillerimizi belirliyoruz. Diğer taraftan da AK Parti üyelerinin yüzde 51'i kadın. Bu da aşağı yukarı 5,6 milyona tekabül ediyor. Bu rakamla da biz değil Türkiye'nin, dünyanın en büyük sivil hareketiyiz. Bu da bizi çok gururlandırıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kadın siyasetin nesnesi değil, öznesidir" mottosunun kendilerine güç verdiğini vurgulayan Keşir, partinin 23 yıllık hikayesini onun desteği ve kararlılığıyla yazdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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