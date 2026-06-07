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AK Parti'den kadınlarla sıfır atık seferberliği

AK Parti'den kadınlarla sıfır atık seferberliği
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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 6 milyon üyeyle dünyanın en büyük kadın siyasi örgütlerinden olduklarını belirterek, sıfır atık bilincini sahada, mahallelerde ve evlerde kültüre dönüştürdüklerini söyledi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, partinin kadın kollarının 6 milyondan fazla üyesiyle dünyanın en büyük kadın siyasi örgütlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu büyük güçle, sıfır atık bilincini sadece salonlarda değil, bizzat sahada, mahallelerde ve evlerde bir kültüre dönüştürüyoruz." ifadesini kullandı.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ercan, İstanbul'da Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık Hareketine Öncülük Eden Kadınlar" oturumunda ana konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumda konuşan Ercan, kadınların Sıfır Atık Hareketi'ndeki rolünün sadece "destekleyici" değil, doğrudan "liderlik ve kuruculuk" olduğunu vurguladı.

Sıfır Atık'ın teknik bir çevre politikasından çok daha fazlası olduğunu belirten Ercan, "Biz sıfır atığı, aileyi, toplumu, üretimi ve tüketimi bir bütün olarak ilgilendiren bir medeniyet ve vicdan meselesi olarak görüyoruz. Kadının olduğu her yerde bilinç, disiplin ve süreklilik vardır. Bu yüzden diyoruz ki Sıfır Atık kadınla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çevre vizyonuna değinen Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan "Yeşil Kalkınma" vizyonunun, ülkenin bu alandaki siyasi zeminini güçlendirdiğini kaydetti.

Ercan, Emine Erdoğan öncülüğünde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin, bugün Birleşmiş Milletler nezdinde takdir gören küresel barış ve çevre modeline dönüştüğünün altını çizdi.

AK Parti Kadın Kolları teşkilatına değinen Ercan, şöyle devam etti:

"6 milyondan fazla üyemizle dünyanın en büyük kadın siyasi örgütlerinden biriyiz. Bu büyük güçle, sıfır atık bilincini sadece salonlarda değil, bizzat sahada, mahallelerde ve evlerde bir kültüre dönüştürüyoruz. 81 ilde gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarıyla toplumsal bir farkındalık hareketi yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın ikna olursa toplum ikna olur, kadın liderlik ederse dönüşüm kalıcı olur."

Bu yıl Antalya'da düzenlenecek COP31 sürecine de değinen Ercan, Türkiye'nin Sıfır Atık tecrübesinin, küresel iklim diplomasisine yön vereceğini vurguladı.

Ercan, "Kadınlar sadece dönüşüme eşlik etmez, dönüşümü mümkün kılar. Daha adil ve yaşanabilir bir geleceği, kadınların bilgisi, emeği ve liderliğiyle hep birlikte inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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