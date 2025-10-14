AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Malezya'da Kadın Güçlendirme Çalışmalarını İnceledi

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Malezya ziyareti kapsamında, kadınların siyasette, eğitimde ve sivil toplumda güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yerinde inceledi, iki ülke arasında işbirliği ve ortak proje imkanlarını değerlendirdi.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ercan, Malezya'da çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulundu.

Ercan, ziyareti süresince Malezya'nın önde gelen siyasi ve sivil aktörleriyle yaptığı görüşmelerde, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı, eğitimde fırsat eşitliği ve liderlik kapasitesinin artırılması alanlarında işbirliği konularını ele aldı.

Ercan, temaslarına Malezya Halkın Adalet Partisi (PKR) Genel Başkan Yardımcısı Nurul Izzah Anwar'ı ziyaret ederek başladı.

Görüşmede kadınların siyasette daha etkin biçimde yer alması, karar alma mekanizmalarında güçlenmesi ve adalet temelli bir temsiliyetin geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Türkiye'de kadınların siyasetteki temsili ve liderlik alanındaki deneyimleri paylaşan Ercan, iki ülke kadınları arasında sürdürülebilir bir işbirliği köprüsünün kurulabileceğini ifade etti.

Ercan, ikinci görüşmesinde İktidar Partisi Kadın Kolları Başkanı ve Malezya Milli Eğitim Bakanı Fadhlina Siddiq ve PKR Kadın Kolları yöneticileriyle bir araya geldi.

Kız çocuklarının eğitim yoluyla güçlenmesi, liderlik potansiyellerinin desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliği başlıklarının ele alındığı toplantıda, Türkiye'de bu alanda atılan adımlar hakkında bilgi veren Ercan, iki ülke arasında eğitimde deneyim paylaşımı ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için karşılıklı istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ikinci gününde, ülkenin köklü sivil toplum kuruluşlarından IKRAM Kadın Kolları Başkanı Sallwahiyu Mohd Salleh ve beraberindeki heyetle Yunus Emre Enstitüsünde bir araya gelen Ercan, Gazze'nin yeniden inşası sürecinde kadınlar ve çocuklar için yürütülebilecek ortak insani yardım ve dayanışma çalışmalarını görüştü.

Ercan, buradaki konuşmasında, "Kadınların dayanışmasıyla şekillenen bu gönül köprüsünün iki ülke arasında kalıcı işbirliklerine vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı gün Malezya'nın önemli sivil toplum kuruluşlarından ABIM, HELWA ve SALWA'nın kadın yöneticileriyle de görüşen Ercan, Gazze'de yürütülebilecek yeniden inşa ve sosyal destek faaliyetlerinde kadınların ve STK'lerin üstlenebileceği roller üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Tuğba Işık Ercan, temaslarını Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'i ziyaret ederek tamamladı.

Ercan, Büyükelçi Yüksel'e nazik ev sahipliği ile Türkiye ve Malezya ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kadınların farklı coğrafyalarda karşılaştıkları sorunların benzer olduğunu, çözüm için uluslararası dayanışma ve ortak aklın önem taşıdığının vurgulandığı ziyaretlerde, "Malezya'da kadınların eğitimden siyasete, sivil toplumdan insani yardıma kadar birçok alanda aktif şekilde yer alması bizler için ilham verici. Türkiye olarak bu birikimi ortak projelerle küresel ölçekte güçlendirmeye hazırız." mesajının verildiği belirtildi.