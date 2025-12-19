Haberler

Ak Parti İstanbul Milletvekili Ensarioğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, kendilerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Diyarbakır'a davet ettik ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte üstlendiği öncü rol dolayısıyla şükranlarımızı ilettik. Güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduğumuz iktidar ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, başta Milli Dayanışma ve Kardeşlik süreci olmak üzere birçok başlıkta görüşlerimizi aktardık. Ayrıca Sayın Leyla Zana'ya yönelik gerçekleştirilen ahlaksızlığa kendilerinin de tepkili olduklarını, bu tür bir dilin ülkemizin birliğine zarar verdiğini ifade ettiler" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, kendilerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Diyarbakır'a davet ettik ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte üstlendiği öncü rol dolayısıyla şükranlarımızı ilettik. Güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduğumuz iktidar ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, başta Milli Dayanışma ve Kardeşlik süreci olmak üzere birçok başlıkta görüşlerimizi aktardık. Ayrıca Sayın Leyla Zana'ya yönelik gerçekleştirilen ahlaksızlığa kendilerinin de tepkili olduklarını, bu tür bir dilin ülkemizin birliğine zarar verdiğini ifade ettiler" açıklamasını yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ensarioğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, kendilerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Diyarbakır'a davet ettik ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte üstlendiği öncü rol dolayısıyla şükranlarımızı ilettik.

Güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduğumuz iktidar ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, başta Milli Dayanışma ve Kardeşlik süreci olmak üzere birçok başlıkta görüşlerimizi aktardık. Ayrıca Sayın Leyla Zana'ya yönelik gerçekleştirilen ahlaksızlığa kendilerinin de tepkili olduklarını, bu tür bir dilin ülkemizin birliğine zarar verdiğini ifade ettiler.

Sürecin nihayete ermesinin ardından bir 'Latin Amerika sendromu' yaşanmaması adına öngörülerimizi paylaştık. Bölgede uyuşturucu, çeteleşme gibi ahlak dışı ve yasa dışı faaliyetlerin oluşabilecek güç boşluklarını doldurabileceğine dikkat çektik. Latin Amerika'da silah bırakan örgütlerin bulunduğu ülkelerde benzer senaryoların geliştiğini örnek göstererek, tüm tarafların özveriyle geleceğe hazırlık yapmalarının önemini özellikle vurguladık. Bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik ikliminin inşasının ayrı başlıklar halinde programlanması gerektiğine dair görüşlerimizi dile getirdik.

Sayın Devlet Bahçeli'nin nazik kabulleri ve göstermiş oldukları nezaket için kendilerine teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA / Güncel
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı

Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
title