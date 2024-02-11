Üye Girişi
Haberler

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde meydana gelen kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde meydana gelen kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde kaza yaptı. Kazanın ardından Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Baltacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı ali olsun inşallah" dedi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şehir Hastanesi Okmeydanı İstanbul AK Parti Kaza Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (11 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fatma Sevim Baltacı öldü mü, neden öldü? Fatma Sevim Baltacı kimdir? Fatma Sevim Baltacı hayatı ve biyografisi! YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2024? YKS başvuruları son tarih ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Cemre düştü mü 2024? İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre hangi tarihte düşer? Gönül Dağı Ciritçi Abdullah kimdir? Gönül Dağı Ciritçi Abdullah gerçek hayatta kim, adı ne? Survivor Berna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Berna kaç yaşında, evli mi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 116. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Survivor Gizem Memiç evli mi? Survivor Gizem Memiç eşi, sevgilisi kimdir? Survivor Aleyna kimdir? Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna hangi yıl, hangi sezonda yarıştı? Pazar günü fotoğrafçılar açık mı? Pazar günü fotoğrafçılar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title