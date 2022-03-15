İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, son 2 yılda kesilen ağaç sayısının 112 olduğunu belirterek, "Bu böyle giderse orada o tarihi çınarları bir daha göremeyeceğiz demektir." dedi.

Altunay, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Çırağan Caddesi'nde kesilen ağaçların takipçisi olduklarını ifade ederek, yapılan işin ne ilk ne de son yanlış olacağına kanaat getirdiklerini söyledi.

Adalar'a atları kurtarmak için gidenlerin atlardan kurtulup geri geldiğini dile getiren Altunay, dünyanın en önde hayvan bakım merkezlerinin AK Parti döneminde yapıldığını anlattı.

Yakın zamanda da belediyenin önleyici tedbirleri almadan asırlık çınar ağaçlarını keserek tarihi dokuyu bozduğunu belirten Altunay, ağaçlardaki hastalığın yıllar öncesinden tespit edilerek mücadeleye başlandığını kaydetti.

Altunay, senede 4-5 ağaç keserek, gerekli yayılmayı önleyerek ve tedavi yöntemini kullanarak bu ağaçların kurtarıldığını söyledi, şöyle devam etti:

"Şimdi üç tane kusuru net olarak gördük. Teknik, idari ve en önemlisi bilimsel açıdan büyük yanlışlar var. Teknik açıdan konunun uzmanlarınca yeterince araştırılmadan, incelenmeden böyle bir karar verilmiş. İdari açıdan Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'nun doğal üyesi olan tek bir tane orman mühendisi var. O da bu karar alınırken maalesef toplantıda bulunmadığı bir süreçte bu karar alınmıştır. İdari hatalardan biri de ne Anıtlar Kurulundan ne de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden herhangi bir yazı, herhangi bir talep, tespit ve teşhis istenmiştir. En önemlisi de kesmek için izin alınması gereken Orman Bölge Müdürlüğü'nden bu izin de alınmamıştır. Bunun gereği olarak da Orman Bölge Müdürlüğü kesilen ağaçlarla ilgili idari para cezasını da uygulamıştır."

Altunay, bu olayda bilimsel bir yaklaşım da olmadığını belirterek, Marmara Üniversitesi'den Zeki Severoğlu'nun bu hastalığı ilk tespit ederek önlemler aldığını, bunun sonucunda tedavi uygulanarak kısman engellenen hastalığın yayılmasının önlendiğini kaydetti.

Bütün bu süreçlerin pas geçildiğini belirten Altunay, "Ne oldu da yangından mal kaçırırcasına bir gecede 100 yıllık, 150 yıllık çınar ağaçlarını katlediyorsunuz. Orası öyle bir mekan ki tarihi yapıların kültürel varlıkların iç içe olduğu, 100, 150 yıllık çınarlarla adeta bize bir görsel şölen sunduğu bir caddedir. Acaba bundan sonra sırada hangi çınarlar var? Bu tedbirler alınmadıkça yaptıkları hatalar ve yanlışlar yüzünden diğer çınarlara da bu hastalık sirayet etti mi? Birkaç sene sonra acaba Çırağan Caddesi bu çınarlara mezar mı olacak?" ifadelerini kullandı.

"Son 2 yılda kesilen ağaç sayısı 112"

Cahit Altunay, Türkiye'nin özellikle en önemli ağaçlarından olan doğu çınarının suyla barışık yaşayan bir ağaç türü olduğunun altını çizerek, "Acaba yazın gerekli sulamalar yapılamadı mı? Kışın yaptıkları bu tuzlamalarda ciddi şekilde zarar mı gördüler? Asfaltlama çalışmalarında yeterince koruyamadılar mı? Budama yapılmaması gereken bu hastalıklı ağaç türüne budama yapılarak, hatta kesim aletleri dezenfekte edilmeden bunlara büyük zarar verilip yayılmasına sebep mi oldular? Onun için bu konuda kamu oyunun ciddi tepkisi ve endişeleri var." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce Taksim Meydanı'nda kamu yararına 8 ağacın sökülüp başka yere nakledilmesine karşı çıkıldığını vurgulayan Altunay, o dönemde İBB başkanının bu kişileri "kahraman" ilan ettiğini ileri sürdü.

Altunay, o dönemde çevre derneklerinin, bu iş üzerine kurulmuş vakıflar ve meslek odalarının ve çevre gönüllülerinin 8 ağacın kesilmesine tepki gösterdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Acaba şimdi yapılan sessizce eylemin karşılığında hiçbir kelamınız olmayacak mı? Kamuoyuna bir söz demeyecek misiniz? Bugün 39 tane ağacın bir gecede kesilmesine sessiz mi kalacaksınız. Son 2 yılda kesilen ağaç sayısı 112. Bu böyle giderse biz orada o tarihi çınarları bir daha göremeyeceğiz demektir. Bir kere daha uyarıyorum, sizler bu tepkileri verirken vatandaşımızdan eylem, kırma, dökme, cam ve mal güvenliğine zarar veren eylemleri asla tasvip etmiyoruz. Ama bir sözünüz de olur diye bekliyoruz."

İstanbul'da yeşile özen gösteren bir yapının temsilcileri olduklarının altını çizen Altunay, kentin hem silüetini ve peyzajını bozmaya hem de tarihi dokuya zarar vermeye kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

Doğayı korumanın tercih değil, zaruret olduğunu ifade eden Altunay, "Mesele 16 milyonu yönetme becerisi değil, mesele 16 milyonun hassasiyeti ve dertlenme meselesidir. Evet, iddia ediyoruz mesele ağaçtır." dedi.

"Müsilaja gösterdiğimiz hassasiyeti çınarlara da göstereceğiz"

Altunay, bir gazetecinin "İBB'nin ağaç kesimine devam etmesi halinde AK Parti olarak ne türlü önlemler alacaksınız" sorusu üzerine, "Bu endişeleri taşıyoruz. Bunun yayılmasını önleyici tedbirlerin mutlaka bilim kurulunca alınacağını kanaat ediyorum. Çünkü çevre bakanlığımız ve hükümetimizin bu konudaki hassasiyetleri çok yüksek düzeyde. AK Parti İl Başkanlığı olarak bunların takipçisi olacağız. Bu incelemeleri gerekirse bizzat biz yapacağız." diye konuştu.

Altunay, Marmara'da müsilaj ortaya çıktığında 3 günde yapılan çalıştayın sonucunda bütün Marmara'yı temizleme kararı alındığını anlatarak, bu sene gönül rahatlığıyla balık tutulabildiğini, aynı hassasiyeti çınarlar için de göstereceklerini kaydetti.