AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması yaptı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın kabirlerinin bulunduğu Topkapı Anıt Mezar'da basın açıklaması yaptı.

AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, bir grup partilinin katılımıyla yaptığı basın açıklamasında, darbenin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir arada olduklarını belirterek, 27 Mayıs'ın sadece tek bir darbe tarihi olmadığını, ülkedeki darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini kaydetti.

O günden sonra birçok darbeci ve cuntacının cesaretini 27 Mayısçılardan aldığını aktaran Birdal, "27 Mayısçılar, kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Bu bakımdan 27 Mayıs siyasi tarihimizde sürekli tekrar edecek olan bir zihniyetin tohumlarını saçmıştır. Darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden, darbenin yapılışına, hukuksuz Yassıada yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyasetimiz üzerinde büyük yaralar bırakmıştır." ifadesini kullandı.

Birdal, 14 Mayıs 1950'de iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının, büyük bir kalkınma hamlesi başlatıp milletin gönlünde taht kurduğunu aktararak, ilk olarak ezanın aslına döndürüldüğünü ve sözün artık milletin olduğunu dile getirdi.

Muammer Birdal, "Darbenin kışkırtıcıları maalesef cuntacıları sevinçle karşılaşmıştır. Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü darbenin başına geçen ve hemen ertesi sabah kendisini arayıp 'Emrinizdeyiz Paşam' diyen Cemal Gürsel'e 'Büyük iş başardınız asıl ben sizin emrinizdeyim' diyerek CHP'nin darbecilikle tarihi ilişkisini açıkça dile getirmiştir. O tarihten bugüne CHP her türlü darbenin ya önünde ya arkasında ya da yanında durmuştur." dedi.

"Bu necip millet içinden demokrasi kahramanları çıkarmaya devam etmiştir"

Darbecilerin, milletin iradesini devirmekle kalmadıklarını belirten Birdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin onayıyla iş başına gelen her iktidar, karşısında bu antidemokratik düzeni bulmuştur. Bu necip millet içinden demokrasi kahramanları çıkarmaya devam etmiştir. AK Parti hükümetleri olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştik ve sonuna kadar mücadele verdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir ki vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor. Vesayetçi ve cuntacı zihniyet, yine öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları yakıp yıkanlarda, tencere tava çalanlarda, kutsallara zarar verenlerde, 'Ordu göreve' pankartı açanlarda, Cumhuriyet mitingleri düzenleyenlerde, darbe teşebbüsünü tankların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenlerde tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta gösteriyor. Ancak biz de buradayız. Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız."