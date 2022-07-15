Ak Parti il başkanı Kabaktepe: Darbecilere karşı demokrasiyle mücadele edeceğiz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 15 Temmuz'un 6'ncı yıldönümünde Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kabaktepe "Kötülüğe karşı biz hep ışıkla mücadele edeceğiz. Darbecilere karşı hep demokrasi ile mücadele edeceğiz. Hainlere karşı hep milletimizin iradesiyle mücadele edeceğiz. Tankın karşısına çıkıyorsunuz ve yatıyorsunuz. Bunu size sadece milletinize olan sevdanız, Türkiye'ye olan aşkınız yaptırabilir" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Kabaktepe, "15 Temmuz'un 6'ncı yıldönümünde, bugünü var kılan, anlamlı kılan, bu meydanda hür ve özgür şekilde dalgalanan bayrağımızın altında, sesimizin gür çıkmasına vesile olan, o gün sokağa çıkan, iradesine o günden beri sahip çıkan önce milletimize çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyoruz. Onlara şükranlarımızı arz ediyoruz. Gazilerimize teşekkür ediyoruz. Kimisi meydanlarda canını feda etti, kimisi karşı duruşunu elindeki tüm imkanlarıyla yerine getirdi. Türkiye'nin milli iradesinin hapsedilmesinin, geleceğinin karartılmasının engelleme noktasında her türlü fedakarlığı ve gayreti gösteren tüm milletimizeteşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DARBECİ KALARAK DEMOKRAT OLAMAZSINIZ

TÜRKİYE'YE OLAN AŞKINIZ SİZE BUNLARI YAPTIRABİLİR

KÖTÜLÜĞÜE KARŞI HEP IŞIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ

Kabaktepe konuşmasını şöyle sürdürdü: "15 Temmuz, 10 yılda bir darbe endişesi yaşayan ülkemizin, hem yerel işbirlikçilerini hem de küresel hegamonik bu darbe planlayıcısının parçası olanları, artık bu ve benzeri planları yapamazsınız, ateş olsanız göğsümüzde söndürürüz diyerek tarihin karanlık dehlizlerine gönderdiği bir gündür. Her 15 Temmuz'da da bu irademizi yeniden haykırdığımız bir gündür. Bazen diyorlar ya, dışarıda mı içeride mi? Hem içeride hem dışarıda. Daha dün gördük. Amerika'da daha önce görevde olan birinin, sözde FETÖ'cülerle beraber demokrasi vakfı kuran bir tane yetkilinin, 'Ben darbeyle planları yaptım' diye itiraf ettiğini gördük. Kötülük dünyada meydana geldiyse, o kötülüğü engellemiş olsak bile eğer teyakkuz halinde devam etmezsek kötülük yeniden hayat bulabilir. Teyakkuzda olmamız lazım. Her zaman da bizim şurada durmamız lazım millet olarak. Kötülüğe karşı biz hep ışıkla mücadele edeceğiz. Biz darbecilere karşı hep demokrasi ile mücadele edeceğiz. Biz hainlere karşı hep milletimizin iradesiyle mücadele edeceğiz" dedi.