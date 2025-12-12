AK Parti ilçe başkanlarından Ağın Belediye Başkanı Çakar'a ziyaret
AK Parti'nin Elazığ iline bağlı Ağın, Baskil, Keban, Palu ve Sivrice ilçe başkanları, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı ziyaret etti. Başkan Çakar, misafirlerine teşekkür etti.
Belediye Başkanı Çakar, yaptığı açıklamada, AK Parti Baskil İlçe Başkanı Ahmet İnalçuk, Keban İlçe Başkanı Öner Tunç, Palu İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Sivrice İlçe Başkanı Sezai Arpacı ve Ağın İlçe Başkanı Vedat Pasinli'yi misafir ettiklerini belirtti.
Çakar, ziyaretlerinden dolayı başkanlara teşekkür ettiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel