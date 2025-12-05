AK Parti İl Başkan Yardımcısı Akay'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Halide Akay, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akay, mesajında, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını tanıyan düzenlemenin 1934 yılında Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle hayata geçtiğini kaydetti.

Bu değişiklikle Türk kadınlarının birçok Avrupa ülkesinden önce demokratik haklarına kavuştuğunu vurgulayan Akay, şöyle devam etti:

"Kadınlara tanınan bu hak, demokrasi adına atılan en önemli adımlardan birisidir. 5 Aralık 1934 yılından günümüze kadar kadınların, siyasette, sanatta, akademide, bilimde, teknolojide ve diğer alanlarda aktif rol üstlenmesine büyük önem verilmiştir. Bu amaçla kadınlarımızın etkin ve aktif bir şekilde siyasette ve toplumsal alanda varlığının sağlamlaştırılması için çok sayıda düzenlemeler yapılmıştır."

Akay, son 20 yılda kadınların siyasette daha etkin rol üstlenmesinden duydukları memnuniyeti belirterek, kadın belediye başkanı, kadın milletvekili ve kadın bakan sayılarındaki artışın demokrasi adına umut verici olduğunu kaydetti.

Kadınların siyasette yer almasının önünü açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Akay, kadınların elde ettiği kazanımların korunması ve hayatın her alanında desteklenmesinin ortak sorumluluk olduğunu bildirdi.