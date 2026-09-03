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Eskişehir'de Rektöre Hayırlı Olsun Ziyareti

Eskişehir'de Rektöre Hayırlı Olsun Ziyareti
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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki heyet, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki heyet, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ESOGÜ Rektörlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve Prof. Dr. Mustafa Önder de hazır bulundu.

Dönmez, Albayrak ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Gümüşsoy'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Kaynak: AA
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