AK Parti Grup Başkanı Güler, "AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştu:

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "28. Yasama Dönemi içerisinde AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'yle birlikte çalışmalar yürüterek, bugüne kadar Meclis'imizde 141 adet kanun teklifinin yasallaşmasını tamamladık." dedi.

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle 1 Ekim'de TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Güler, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, bizler 28. Yasama Dönemi içerisinde AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'yle birlikte çalışmalar yürüterek, bugüne kadar Meclis'imizde 141 adet kanun teklifinin yasallaşmasını tamamladık. Bunlardan 67 adedi normal, aziz milletimizin taleplerini karşılayan farklı başlıklardaki kanunlarımızdı. Diğer 74 adedi ise ülkemizin uluslararası mahiyette farklı ülkelerle yapmış olduğu milletlerarası anlaşmaların kanunlaştırılmasıdır." ifadesini kullandı.

28. Dönem'in 4. Yasama Yılı'nda toplam 36 kanun teklifinin yasalaştırıldığını hatırlatan Güler, bunların 21'inin kanun olarak, 15'inin ise uluslararası sözleşme olduğunu söyledi.

"11 araştırma komisyonu kuruldu"

Abdullah Güler, TBMM'de 28. Yasama Dönemi'nde 11 araştırma komisyonu kurulduğuna işaret ederek, "Bunlardan 10 tanesi çalışmalarını tamamladı ve raporlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundular. Son kurduğumuz Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen olaylarla, saldırılarla ilgili araştırma komisyonumuz da bu ay içerisinde çalışmalarını tamamlayarak raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza arz edecek." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 379 sıra sayılı "Türk Kızılay Kanunu Teklifi"nin görüşmelerine başlayacaklarını belirten Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, sermaye piyasalarında meydana gelen olaylarla ilgili bugün Genel Kurulu bilgilendireceğini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanı Güler, şöyle devam etti:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4. Yasama Yılı'nı tamamlayarak toplam 370 birleşim, 1768 oturum ve 2 bin 851 saat 38 dakika yapılan çalışmalar neticesinde, 141 adet kanun teklifimizin ve farklı günlerde yine Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin ki bu 15 adettir, Libya 2 defa, UNIFIL-Lübnan 3 defa, Orta Afrika 2 defa, Irak-Suriye 2 kere, Azerbaycan-Aden Körfezi 3 kere ve Somali 2 kere olmak üzere de Genel Kurul'da yine Cumhurbaşkanlığı tezkereleri de kabul edilmiştir."

"Bekir Bozdağ Bey'e AK Parti Grubumuz adına şükranlarımı sunuyorum"

Toplantı sonrası aynı salonda kapalı oturum gerçekleştireceklerini aktaran Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malumunuz dün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 dönemdir birlikte çalıştığımız Meclis Başkanvekilimiz ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Bekir Bozdağ Bey sağlık sebeplerinden dolayı görevinden ayrıldı. Kendisiyle AK Parti Grubu olarak 3 yıllık süre zarfında çok yakın çalışma ortaya koyduk, büyük emekler sarf ettik. Sabahlara kadar süren birçok kanun teklifimizin görüşmelerini birlikte yaptık. Biz kendisine bu manada şahidiz. Sağlık sorunları yaşamasına rağmen samimiyeti, gayreti, bizlere vermiş olduğu destekten dolayı yine bir ağabey olarak geçmişten bugüne AK Partimize gerçekten samimi, gönülden çalışmalar ortaya koyarak bize de örnek bir duruş sergilediği için saygıdeğer Bakanımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanvekilimize, Şanlıurfa Milletvekilimiz Bekir Bozdağ Bey'e AK Parti Grubumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Allah emeklerinden dolayı razı olsun. Hemen akabinde kapalı grup toplantımızı icra edeceğiz. Yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimizi seçeceğiz ve 4. Yasama Dönemi'nin de çalışmalarının değerlendirildiği denetleme raporunu değerlendirip toplantımızı sona erdireceğiz."

Kaynak: AA