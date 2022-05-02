AK Parti Gölcük İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Gölcük İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

Parti binası önünde gerçekleştirilen programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Partililere hitap eden Katırcıoğlu, bayramların birlik ve beraberlik günü olduğunu ifade etti.

Başkan Sezer de bayramı partililerle kutlamanın sevinci içinde olduklarını belirterek, belediye olarak ramazanı dolu dolu geçirdiklerini, halkla iletişim halinde olduklarını aktardı.

Seymen ise programa katılanlara teşekkür ederek bayramlarını kutladı.