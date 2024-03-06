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AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Eynesil'de destek istedi

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AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, yerel seçim çalışmaları kapsamında Eynesil'e ziyarette bulundu. Elmas, MHP'nin Cumhur İttifakı Eynesil Belediye Başkan adayı Barış Güdük ve AK Parti'nin Ören Beldesi Belediye Başkan adayı Mustafa Eren'e destek istedi.

Ak Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, yerel seçim çalışmaları kapsamında Eynesil'e ziyarette bulundu.

Ak Parti Eynesil İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Elmas, MHP'nin Cumhur İttifakı Eynesil Belediye Başkan adayı Barış Güdük ve AK Parti'nin Ören Beldesi Belediye Başkan adayı Mustafa Eren'e destek istedi.

Eynesil'deki seçimin sadece ilçe ile sınırlı olmadığını ifade eden Elmas, şunları kaydetti:

"İnanın ki birkaç yıl içerisinde dünyadaki dengeleri değiştirecek bir Türkiye'nin temelini güçlendirmiş olacağız. Birkaç yıl içerisinde dünyadaki sahte blokların yıkılmasını, insani blokların kurulmasını sağlayan bir hareketin içerisinde bir damla da olsa bizim katkımız olacaktır. Eynesil'de belediye başkanlığını kazanacağız ama Eynesil'de kazandığımız zafer aynı zamanda dünyada, Türkiye'den beklentisi olan bütün insanların bir zaferi olacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

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