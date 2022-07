AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Bursa'da T2 Tramvay Hattı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir. Boş işlerle uğraşmayız. Laf ebeliği bize yakışmaz. Vatandaşımız nerede ne ihtiyacı varsa, yurdun hangi köşesinde olursa olsun orada evvelallah biz varız." dedi.

Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediyesince 1 milyar lira maliyetle yapılan T2 Tramvay Hattı'nın açılış törenine katıldı.

Kent Meydanı istasyonunda düzenlenen açılış töreninde bir konuşma yapan Yıldırım, Bursa'ya ulaşımda yeni imkanlar sağlayacak, insanların hayatını biraz daha kolaylaştıracak ve 11 istasyonu bulunan raylı sistem hattının şehir merkezinden terminale kadar gideceğini söyledi.

Yıldırım, raylı sistem hattında test sürüşünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Test ettik ve denedik. Gayet konforlu ve emniyetli olduğunu gördük. Bursa'ya hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bu hatla beraber Bursa'da raylı sistem uzunluğunun 55 kilometreyi geçtiğini belirten Yıldırım, "Devam edenlerle birlikte 65 kilometreye ulaşmış olacağız. Başlangıçta burası 30 bin Bursalıya her gün hizmet edecek. Bu sayı günden güne artacak, 50 bini bulacak ve böylece Bursa'da raylı sistemi kullanan hemşehrilerimizin sayısı 350 bine ulaşmış olacak. Bu önemli bir şey. 350 bin kişi, yollarda özel araçlarla, otobüslerle gitmeye kalksa zaten trafikle ilgili sorunları olan şehrin trafiğinin artık içinden çıkılmaz hale geleceği aşikar." diye konuştu.

Binali Yıldırım, AK Parti olarak 20 yıl boyunca büyükşehirler başta olmak üzere raylı sistemleri hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Bu yatırımlarla ilgili bilgiler veren Yıldırım, şunları dile getirdi:

"İstanbul'da 225 kilometre, Ankara'da 65 kilometre, Bursa'da 60 kilometre ve diğer illerimizde Gaziantep'te, Mersin'de birçok ilimizde raylı sistemleri bir yandan hayata geçirirken bir yandan da 150 yıllık geçmişi olan, Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamıza en büyük vesile olan demir yollarımızı ayağa kaldırdık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda dediği 'Demir ağlarla ördük yurdu dört baştan' hayalini gerçeğe dönüştürdük son 20 yıl içinde. 11 bin kilometrelik bütün demir yolu hatlarını tamamen elden geçirdik. Sinyalli, elektrikli hale getirdik, altyapısını yeniledik. Yetmedi onun üzerine 2 bin kilometreden fazla da yeni hat yaptık. Birçok Avrupa ülkesinden ve Amerika'dan daha önce hızlı trenle ülkemizi tanıştırdık. Bursa-Bilecik bağlantısı, oradan İstanbul'a, oradan Ankara'ya gidecek hızlı trenle ilgili biraz gecikmemiz var ama geç olsun güç olmasın diyoruz. İnşallah gelirken baktım gayet hızlı bir şekilde çalışmalar ilerliyor, bir yandan Bursa-Bilecik-Osmaneli hattı bir yandan Bursa-Bilecik bölünmüş yol çalışmaları eş zamanlı olarak yürüyor."

"Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir"

Bursa'nın son yıllarda cazibe merkezi olma özelliğini daha da artırdığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yıl öncesine gidelim. Bursa'nın Ankara ile bölünmüş yolu yok. Bursa'nın İzmir'le de bölünmüş yolu yok. Bursa'nın Yalova ile de bölünmüş yolu yok. Ancak Marmara'dan feribotla geleceksiniz, oradan Yalova'ya tek yolda stresle çile çekerek erişeceksiniz. Bugün Bursa doğuya, batıya, kuzeye ve güneye bölünmüş yollarla bağlandığı gibi aynı zamanda İzmir ve İstanbul'a da otoyolla bağlandı. Otoyol Bursa'yı adeta İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'e komşu kapısı haline getirdi. Bu da Bursa'ya büyük bir trafik yükünü de beraberinde getirdi. İşte bunun için bu ve buna benzer raylı sistemleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir. Boş işlerle uğraşmayız. Laf ebeliği bize yakışmaz. Vatandaşımız nerede ne ihtiyacı varsa, yurdun hangi köşesinde olursa olsun orada evvelallah biz varız. Bugün ay yıldızlı bayrağımız 780 bin kilometrekare vatan toprağında 492 bin kilometrekare mavi vatanımızda dalgalanmaya devam ediyorsa bu Türkiye'nin gücüdür, lider Recep Tayyip Erdoğan'ın gücüdür."

Ülkenin güvenliğini sağlamak için gece gündüz sınır kapılarında nöbet tutan emniyet güçlerinin canını siper ettiğini dile getiren Yıldırım, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'yı Bursa'da ahirete uğurladıklarını belirterek, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabır ve başsağlığı diledi.

"2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının seçimini yapacağız"

Vatan birliği, beraberliği ve bölünmezliğinin asla tartışma konusu olmayacağını ifade eden Yıldırım, bundan dolayı Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Yıldırım, 2023'ün iki bakımdan önemli olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir; Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü. İkincisi; 2023'te bir seçim yapacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının seçimini yapacağız. Güven ve istikrarla yola devam demeye Bursa hazır mı? O halde 2023'te yeni bir zafere, yeni bir başarıya, Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçmeye var mısınız? Muhalefet her seçim öncesi meydanlara iniyor, söylüyor da söylüyor, vaatlerde bulunuyor, ithamlarda bulunuyor. Buna biz alıştık. Bu sefer de diyorlar ki 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' Peki soruyor vatandaş 'İndireceksiniz ne olacak?', 'Onu bize söylemediler.' diyorlar. 'Bizim görevimiz oraya kadar. Ondan sonrası için bize bir şey denmedi.' Peki bu millet bunu görüyor mu? Buna izin verir mi? O halde ne diyoruz; durmak yok yola devam. Her şey yerli; araçlar, raylı sistemler yerli. Yerli ve milli olmak bambaşka bir şey. İktidara geldiğimizde bırakın bu araçları, rayları da onların bağlantı elemanları da her şey dışarıdan alınıyordu. Bugün en stratejik ürünlerimizi bile kendi imkanlarımızla yapar hale geldik."

Binali Yıldırım, T2 hattının bir hafta boyunca ücretsiz olacağını sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise açılışını yaptıkları raylı sistemin Bursa halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ala, hizmet denilince AK Parti'nin akla geldiğini belirterek, "Diyeceksiniz ki 'Muhalefetin adı yok mu?' Var, onların adı da hezimet, AK Parti hizmetin, muhalefet de hezimetin adı. Biz gece gündüz çalışarak sizlere hizmet etmeyi bir görev, bir ibadet biliyoruz. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için de elimizden geleni yapıyor ve bütün başka ülkelerde de konuşlanıyoruz." dedi.

Programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmalar öncesinde Binali Yıldırım ve beraberindekiler hattın test sürüşünü gerçekleştirdi.

T2 hattının açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, bazı AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.