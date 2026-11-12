AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan dört asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Malatya'da Mili Savunma Bakanlığımıza ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA