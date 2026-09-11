AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, partisinin Etimesgut İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Ana muhalefet kendi içerisinden başka bir muhalefet çıkardı. Bir siyasi vakum içerisinde olduklarını görüyorum. Günümüzde bu vakumun üç önemli kavramı var; günümüze yansıyan ve ortaya çıkan, manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyon." dedi.

Zorlu, partisinin Etimesgut İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantı için binaya gelen Zorlu'yu, İlçe Başkanı Yasin Şankazan ile teşkilat üyeleri karşıladı.

Teşkilat mensuplarıyla selamlaşmasının ardından toplantı salonuna geçen Zorlu, ilçe teşkilatının son bir aylık faaliyetlerine ilişkin yapılan sunumun ardından partililere hitap etti.

Küresel bir güç mücadelesinin ortasında Türkiye'nin "güvenli liman" olarak geleceğe ilerlediğini belirten Zorlu, "Eğer ülkemizde bugün dünyaya kendisini ispatlamış, küresel ölçekte böylesine güçlü bir lider olmasaydı, bunları asla başaramazdık ve bugünlere gelemezdik." diye konuştu.

Zorlu, şöyle devam etti:

"Liderlik, normal zamanlarda, her şeyin iyi gittiği dönemlerde kendini göstermez. Lider, fırtınalı sularda gemiyi yüzdürmeyi başarıp hedefe götürebilme kabiliyetidir ve Cumhurbaşkanımız bu süreç içerisinde dünyada artık sadece kendi bölgemizde değil, Ukrayna savaşı başta olmak üzere Afrika'daki krizlere bakın, Kafkasya'daki gelişmelere bakın, hemen hemen dünyanın her bölgesinde artık arabulucu konumuna gelen ve sözüne itibar edilen, duruşuna güven duyulan bir lider konumundadır. İşte bu da bizim gururumuzdur. AK Parti olarak şunun da altını çizmek istiyorum: Bugün Türkiye'de yaşayan, mücadele eden ve sahada mücadele veren tek siyasi parti Adalet ve Kalkınma Partisi'dir."

Muhalefetin vatandaşları manipüle etmeye yönelik faaliyetler içerisinde bulunduğunu savunan Zorlu, "Ana muhalefet kendi içerisinden başka bir muhalefet çıkardı. Bir siyasi vakum içerisinde olduklarını görüyorum. Günümüzde bu vakumun üç önemli kavramı var; günümüze yansıyan ve ortaya çıkan, manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyon." ifadelerini kullandı.

Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gururla ifade etmek isterim ki bizim temel hedefimiz, içeride birlik ve huzurumuzu sağlamak, dışarıda tam bağımsız, güçlü bir Türkiye'yi inşa edebilmektir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki konuşmasında yaklaşan seçimlere ilişkin "İnşallah hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyoruz." açıklamasını hatırlatan Zorlu, bu sözün parti teşkilatları açısından önem taşıdığını ifade etti.

Türk dünyasına yönelik çalışmalara değinen Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortaya konulan işbirliği modelinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gerçekten Türkiye'miz, bugün 8 Türk devleti, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında dünyaya örnek bir birliktelik modelini ortaya koydu ve 29-30 Ekim tarihlerinde başkent Ankara'mızda Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde 13. Devlet Başkanları Zirvesi'ni gerçekleştireceğiz ve bu zirveye uzun zamandır büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Orada güzel müjdeleri inşallah Cumhurbaşkanımız verecek."

Zorlu, "TÜRKPOL" olarak adlandırılan Türk Polis Teşkilatına ilişkin çalışmalara da değinerek, Türk devletlerinin terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere çeşitli güvenlik başlıklarında işbirliğini geliştirmeye başladığını söyledi.

Türk dünyasına ilişkin kitaplar özel okullara da dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Türk Dünyası Kültür Atlası" ve "Türk Dünyası Hikayesi" adlı eserlerin ilk ve ortaöğretim öğrencileriyle buluşturulacağını, yalnızca devlet okullarında değil, özel okullarda da dağıtımının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kürşad Zorlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızla görüştüm, bu kitapları inşallah sadece devlet okullarımızda değil, inşallah tüm özel okullarımıza da dağıtacağız, onlarla buluşturacağız." dedi.

Türk devletlerindeki vatandaşların karşılıklı sık şekilde seyahatte bulunmalarını istediklerini belirten Zorlu, şunları dile getirdi:

"Bu seyahatlerle ilişkili olarak müzelerimizi, tarihi yerlerimizi çok daha rahat bir şekilde gezebilelim. Bu konuda da kültür bakanlıklarımız çalışmalarını son aşamaya getirdi. İnşallah Türk devletleri arasında 'Türk Dünyası Ortak Müze Kart' uygulamasına geçeceğiz ve bu kartı aldığımızda inşallah tüm o devletlerimizdeki müzeleri, tarihi yerleri hep birlikte rahat biçimde gezme fırsatını bulacağız. Bunun gibi pek çok adımı atmaya hazırlanıyoruz.

Bir tanesini daha söyleyeyim, havalimanlarımızda ortak bir geçiş noktası kurulabilmesi için çalışıyoruz. Bunu Avrupa Birliği başardı, biz neden başarmayalım? Şimdi masamızda bunu çalışıyoruz. İnşallah bu müjdeyi de devlet başkanlarımızın zirvesinde vatandaşlarımızla paylaşma imkanımız olacak."

"Türk dış politikasının artık ana kolonlarından biri"

Türk dünyasında geliştirilen birlikteliğin başka oluşumlara karşı bir tehdit olmadığını vurgulayan Zorlu, Türkiye'nin çok yönlü dış politikasını sürdürdüğünü ifade etti.

Kürşad Zorlu, "Bu birliktelik hiçbir başka birlikteliğe elbette tehdit değil. Çünkü Türkiye'nin çok yönlü dış politikası Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan uzak mecralara kadar her yönüyle gelişmeye, genişlemeye devam ediyor. Ancak bizim gönül coğrafyamızdaki ilişkilerimiz ve burada kurmaya çalıştığımız birliktelikler, işte Türk dış politikasının artık ana kolonlarından biri haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti bünyesinde Türk dünyasıyla ilişkilerden sorumlu bir başkanlığın kurulmasını da bunun göstergelerinden biri olarak nitelendiren Zorlu, yaklaşık 1,5 yıldır yoğun çalışma yürüttüklerini, Türkiye'de ilk kez Türk dünyasına yönelik bir vizyon belgesi hazırladıklarını söyledi.

Zorlu, belgenin Türk devletlerinin dillerinde de yayımlandığını kaydetti.

TÜDSES'i bir ayda 90 bine yakın kişi indirdi

Geçen ay "Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi (TÜDSES)" adlı platformu hayata geçirdiklerini belirten Zorlu, sisteme Türk dünyasından 1200'den fazla sivil toplum kuruluşunun entegre olduğunu aktardı.

Zorlu, "Şu an itibarıyla bir ay gibi kısa sürede 90 bine yakın insanımız telefonlarına bu TÜDSES'i indirdi. Gerçekten bu bizi mutlu ediyor." dedi.

Ahilik Haftası kapsamında da yeni bir çalışma açıklayacaklarını bildiren Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başyazısını kaleme aldığı "Türkistan'dan Anadolu'ya Ahilik" adlı eser ile tanıtım filminin Ankara'da kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Konuşmasının son bölümünde Etimesgut'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu, Cumhur İttifakı olarak ilçeyi yeniden kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "Biz Cumhur İttifakı olarak Etimesgut'u arkadaşlar yeniden alacağız, yeniden hizmet siyasetini Etimesgut'a getireceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA