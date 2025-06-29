AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" etkinliğinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, 'Kırım Tatar Milli Bayrak Günü' etkinliğinde konuştu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Etrafımız ateş çemberi ama çok şükür güçlü liderimizin savunma sanayisinde ve güvenlik mimarisinde ülkemizi getirdiği o güzel nokta, bugün Türkiye'mizi o ateş çemberinden koruyan bir alanı bizlere sunuyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Etrafımız ateş çemberi ama çok şükür güçlü liderimizin savunma sanayisinde ve güvenlik mimarisinde ülkemizi getirdiği o güzel nokta, bugün Türkiye'mizi o ateş çemberinden koruyan bir alanı bizlere sunuyor." dedi.

Zorlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Kırım Gelişim Vakfı tarafından düzenlenen "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" etkinliğinde, oğlu Kağan'ın da sahne aldığı Kırım halk oyunları gösterisini izledi.

Daha sonra burada yaptığı konuşmada eşinin Kırım Tatarı olduğunu hatırlatan Zorlu, "Ben burada misafir değil ev sahibiyim, Kırım'ın damadıyım, böyle bir ayrıcalığımız var." ifadesini kullandı.

Türk dünyasında son dönemde yeni bir uyanış yaşandığını söyleyen Zorlu, Türk devletlerinin uluslararası düzeyde güçlü bir konuma geldiğine dikkati çekerek, "Sekiz Türk devleti, adında 'Türk' olan bir teşkilat bünyesinde uluslararası hüviyet kazandı ve dünyanın ilk 10 ekonomik birlikteliğinden biri haline geldi. Yıllar önce bir hayaldi, bugün gerçeğe kavuştu, ete kemiğe büründü. 30'dan fazla başlıkta ve sektörde işbirliğimiz söz konusu." diye konuştu.

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı

AK Parti bünyesinde 23 Şubat'ta Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulduğunu anımsatan Zorlu, başkanlığın görevinin hem Türk devletleri arasındaki ilişkileri hem de soydaş ve akraba topluluklar arasındaki bağları güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'in de bir Kırım Tatarı olduğunu hatırlatan Zorlu, "Sayın Büyükelçimiz bu konuda kendisinden çok bahsetmedi ama bilmeyenler olabilir, bu uğurda önemli zorluklar yaşamış, bedel ödemiş, aslında büyükelçilik görevini de aşan bir mücadele insanıdır. Onun için huzurlarınızda böyle bir göreve atanmasından dolayı Ukrayna Devleti'ne teşekkürlerimi arz etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluklarına dikkati çeken Zorlu, "Bakın etrafımız ateş çemberi ama çok şükür güçlü liderimizin savunma sanayisinde ve güvenlik mimarisinde ülkemizi getirdiği o güzel nokta, bugün Türkiye'mizi o ateş çemberinden koruyan bir alanı bizlere sunuyor. Bu çok kıymetli, bunun hep birlikte kıymetini bileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgede barışı tesis etme sorumluluğunu üstlendiğini belirten Zorlu, "Ukrayna-Rusya savaşında da Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğiyle, diplomasi ve barış çabalarıyla İstanbul'da başlatılan o sürecin inşallah tamama ereceğine yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Ablasından ayrılacağına üzülen genç kalp krizinden vefat etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı

Akıma katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

Alevlerin arasında kaldılar! Orman ekibi son anda böyle kurtuldu
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.