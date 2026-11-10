AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Atatürk, Anadolu'da bir devleti yeniden ayağa kaldırmakla kalmamış, Türk dünyasına istiklal, hürriyet ve milli irade fikrini miras bırakmıştır." ifadesini kullandı.

Zorlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde saygı, rahmet, minnetle anıyoruz. Atatürk, Anadolu'da bir devleti yeniden ayağa kaldırmakla kalmamış, Türk dünyasına istiklal, hürriyet ve milli irade fikrini miras bırakmıştır. Bugün bize düşen görev, O'nun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i korumanın yanında, Türk dünyası ile olan gönül ve ülkü birliğini de akıl, bilim ve ortak tarih şuuruyla daha da güçlendirmektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA