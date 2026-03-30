AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer'den "Uluslararası Sıfır Atık Günü" mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, günümüzde iklim değişikliği, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve artan atık miktarının, üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Sıfır atık, bireyden başlayıp toplumun tüm kesimlerine yayılan bir bilinç meselesidir." ifadesini kullandı.

Tuncer, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Sıfır Atık Günü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan, gelişip serpilen ve bugün dünyaca kabul edilen Sıfır Atık Hareketi'nin en büyük kazanımlarından biri olduğunu vurguladı.

Sıfır Atık Hareketi'nin, çevreyi koruma, israfı önleme ve kaynakları verimli kullanma hedefiyle başlatıldığını aktaran Tuncer, "2017'de ortak evimiz dünyamızın geleceği adına bir zihniyet dönüşümünü gerçekleştirmeye odaklanmış ve insanlık adına büyük bir başarıya öncülük etmiştir. Her çağın kendine özgü hikayesini yazdığı bu kaotik dönemde, iyiliği, vicdanı, merhameti ve işbirliğini merkezine alan Türkiye, bu anlayışını iklim diplomasisine yansıtırken, Sıfır Atık Hareketi bu hikayenin kurucu unsuru olmuştur." görüşünü paylaştı.

Tuncer, Türkiye'nin yön verdiği, kendi tarihsel birikimiyle anlam kattığı, kavramları yeniden yorumladığı, insanla tabiat arasında denge kurmanın vazgeçilmez olduğunu ısrarla vurguladığı bu vizyonun karşılık bulmasının, ülke adına son derece sevindirici olduğunun altını çizdi.

Emine Erdoğan'ın, "Bugün yaşayan nesil çevreye yönelik tabloyu değiştirebilecek son nesildir" sözlerinin, bu konudaki sorumluluğun önemini hatırlattığına işaret eden Tuncer, şunları kaydetti:

"AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı olarak, dünyamızın geleceği, Türkiye'nin istikbali ve gençlerimize bırakacağımız doğa için bu çağrının son derece anlamlı olduğunun bilincindeyiz ve bu anlayışla, sıfır atık kültürünün toplumun her kesimi tarafından sahiplenilmesini ve yaygınlaşmasını, israfın önlenmesini öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz."

Atıkların doğru yönetilmesi sadece çevreyi korumakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik ve sosyal açıdan da kazanımlar sağlar. Günümüzde iklim değişikliği, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve artan atık miktarı, üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini açıkça göstermektedir. Sıfır atık, bireyden başlayarak toplumun tüm kesimlerine yayılan bir bilinç meselesidir. Evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarımızda ve şehirlerimizde atıkları ayrıştırmak, geri dönüşümü desteklemek ve israfı önlemek artık günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır."

Sıfır Atık girişiminin başarısında kadınlar başta olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin katkısını son derece önemsediklerine değinen Tuncer, onların emeği ve özverisiyle bu hareketin yaygınlaştığını, kazanımların arttığını vurguladı.

Tuncer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, sürdürülebilir, doğa dostu ve dirençli şehirler inşa etmek, şehirleri daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir hale getirmek, doğal kaynakları koruyarak gelecek nesillere bu mirası bırakmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü Emine Erdoğan'a, liderliğini ve vizyonunu her zaman hissettikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu hareketi hayata geçiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Sıfır Atık Vakfı'na, çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunan ve doğaya sahip çıkan herkese teşekkür eden Tuncer, daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için herkesin sorumluluk alması gerektiğine dikkati çekerek, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutladı.