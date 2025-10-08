AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan partisinin en yaşlı üyesine ziyaret

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin en yaşlı üyesi olan 109 yaşındaki Fatma Elmalı'yı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.

Kaya, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve partililerle gittiği evde Elmalı'nın ailesi tarafından karşılandı.

Elmalı'ya çiçek hediye edip, elini öpen Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Elmalı'nın oğlu Ziyaeddin Elmalı ise annesinin yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıklarının bulunmasına karşın genel sağlığının yerinde ve hafızasının çok iyi durumda olduğunu ifade etti.

Annesinin 7 çocuğu ve 18 torunu bulunduğunu ifade eden Elmalı, Kaya ve Sarıcaoğlu'nun ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, akülü araca ihtiyacı olduğunu dile getiren Fatma Elmalı'nın talebini en kısa sürede yerine getireceklerini kaydetti.