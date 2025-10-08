Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan partisinin en yaşlı üyesine ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin en yaşlı üyesi olan 109 yaşındaki Fatma Elmalı'yı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin en yaşlı üyesi olan 109 yaşındaki Fatma Elmalı'yı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.

Kaya, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve partililerle gittiği evde Elmalı'nın ailesi tarafından karşılandı.

Elmalı'ya çiçek hediye edip, elini öpen Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Elmalı'nın oğlu Ziyaeddin Elmalı ise annesinin yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıklarının bulunmasına karşın genel sağlığının yerinde ve hafızasının çok iyi durumda olduğunu ifade etti.

Annesinin 7 çocuğu ve 18 torunu bulunduğunu ifade eden Elmalı, Kaya ve Sarıcaoğlu'nun ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, akülü araca ihtiyacı olduğunu dile getiren Fatma Elmalı'nın talebini en kısa sürede yerine getireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi

Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi
Stuttgart'a kötü haber! Takımın yıldızı Fenerbahçe maçında yok

10 maçta 6 gole katkı yapan yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.