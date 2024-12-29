Üye Girişi
Haberler
Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
Mezarına koydukları çiçeklerin anlamı duygulandırdı
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı
Esad'a kabus gibi haber! Vatandaşı olduğu ülke, kapıları kapattı
HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Seçimlerle ilgili açıklaması bomba

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Uşak'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Uşak'ta konuştu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Biz bu milletin görevini, misyonunu, vizyonunu biliyoruz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Biz bu milletin görevini, misyonunu, vizyonunu biliyoruz. İnşallah bütün ağırlığımızla son anımıza kadar bu mücadeleyi vereceğiz ve bu milletin hak ettiği noktaya geldiğini hep beraber göreceğiz. Ben buna inanıyorum." dedi.

Partisinin Uşak İl Gençlik Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde konuşan İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini aktaran İleri, "Bununla da yetinmeyeceğiz hep beraber daha adil bir dünyayı da bizler, AK Parti teşkilatları, AK Parti'nin gençleri, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa edeceğiz. Bizim buna inancımız tam. Bizim buna güvenimiz tam. İnşallah hep beraber bir ve beraber olarak bizler bu başarıya ulaşacağız." diye konuştu.

İleri, şöyle devam etti:

"Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Türkiye, Türkiye'den daha büyük. Türkiye, misyonu olan, vizyonu olan bir ülke. Türkiye bu coğrafyanın umudu ve ümidi. Bizler bunu biliyorduk. Birileri bir türlü anlamadılar. Şu an anlıyorlar mı? Hayır. Maalesef bunlar şu anda anlamıyorlar. Ama biz gerçeği biliyoruz. Biz bu milletin görevini, misyonunu, vizyonunu biliyoruz. İnşallah bütün ağırlığımızla son anımıza kadar bu mücadeleyi vereceğiz ve bu milletin hak ettiği noktaya geldiğini hep beraber göreceğiz. Ben buna inanıyorum."

AK Parti'nin son 22 yılda çok ciddi mücadeleler ortaya koyduğunu, ciddi gelişmeleri hayata geçirdiğini ifade eden İleri, tüm bunları yaparken her zaman vicdanın, hakkaniyetin ve insanlığın tarafında olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin Suriye'den gelenlere kucak açmasının eleştirildiğini anımsatan İleri, şunları kaydetti:

"Her zaman vicdanın tarafında dimdik durduk. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman siyasi baskılara cevap vermedi. 'Ben bu kardeşlerimizi ölüme göndermeyeceğim' dedi. Çok şükür şu geldiğimiz noktada son derece içimiz ve vicdanımız rahat bir şekilde diyebiliyoruz ki, bundan yüzyıllarca sonra bile bu milletin nesilleri bize milletin nesilleri bize dönüp diyecekler ki 'Allah onlardan razı olsun, tarihin doğru yerinde durdular. Tarihin doğru tarafında yer tuttular, dimdik durdular. Bu insanları kurtardılar.' Biz buna inanıyoruz."

Türkiye'de yapılan tüm yatırımların, muhalefet tarafından eleştirildiğini belirten İleri, "Biz kişilerle, insanlarla uğraşmayız. Ama bu milletin geleceğine kastetmeye çalışanlarla kavgamız var. Biz bu kavgayı veririz, biz bu kavgayı kazanırız. Bu kadar da net olmamız lazım diye düşünüyorum. Son 22 yılda her alanda çok ciddi atılımlara imza attık. Yeri geldi alt yapımızı ayağa kaldırdık, yeri geldi üst yapımızı ayağa kaldırdık. Devlet millet kaynaşmasını sağladık. Vesayetle mücadele ettik. Bu ülkede milli iradenin belirleyici güç olduğunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz ortaya koyduk. Ama her şeyden önemlisi özgüvenimizi tekrar inşa ettik. Bu özgüveni gençlerimize aşıladık. Bu özgüveni gençlerimizden kimsenin almasına da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı.

Tek listeyle girilen kongrede AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına yeniden İsmet Özkan seçildi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
img

Milyarlık şirketin ünlü CEO'su sorguya alındı
img

Karar sonrası sırlarla dolu köyde dikkat çeken görüntü
img

Reyting için bunu da yaptılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çok büyük fark var: Beşiktaş başkanlık seçiminde İlk sonuçlar açıklandı
Çok büyük fark var! İşte ilk sonuçlar
Dev şirketin CEO'suna kaçak değerli maden sorgusu
Milyarlık şirketin ünlü CEO'su sorguya alındı
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var

Son Dakika Haberleri

Uşak okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Uşak Valiliği)? Antalya okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Antalya Valiliği)? Muğla okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Denizli Valiliği)? Adıyaman okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Kahramanmaraş okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Kilis okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kilis Valiliği)? Gaziantep okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Gaziantep Valiliği)? Osmaniye okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Osmaniye Valiliği)? Hatay okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)? Adana okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.