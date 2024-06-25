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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında "asgari ücrete ara zam" iddialarına son noktayı koydu. Dağ, "Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olmayacak diyebilirim" ifadelerini kullandı.

CHP heyetinin dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği ekonomi zirvesinde "Asgari ücrete ve emekliye zam talebini" iletmesi sonrası, gözler Ak Parti'ye çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrette oluşan ara zam beklentisine ilişkin, "Böyle bir çalışma yok" dedi.

CNN TÜRK'te gazeteci Dicle Canova'nın konuğu olan Hamza Dağ, "Asgari ücrette ara zam olacak mı sorusuna "Covid'den sonra yaşadığımız süreç... Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim" karşılığını verdi.

"YENİ VERGİ DÜZENLEMESİNDE SOMUTLAŞAN BİR ŞEY YOK"

Hamza Dağ yeni vergi düzenlemesine ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Basın mensupları bazı haber kaynaklarından aldığı bilgilerden yansıtıyor, bakanlık yalanlıyor" dedi.

"VERGİ REFORMUNA İHTİYAÇ VAR"

Dağ'ın yorumda bulunduğu bir başka konu da 10 kat zamlanacağı konuşulan yurt dışı çıkış harçları oldu. Hamza Dağ, "Henüz bir noktaya gelmiş değiliz deniliyor bana da. Doğrudan vergileri artıracak, dolaylı vergileri azaltacak sürece gitmemiz gerekiyor. Vergi reformuna ihtiyaç var. Bazı adımlar mutlaka atılacak" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Asgari Ücret Hamza Dağ AK Parti Zam Güncel Haberler

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Yorumlar (33)

Burkay Bozyel:

sukurler olsun biseyleri dusunmeye baslamissiniz asgariyi arttirmak kesinlikle cozum degil fiyatlari dusurmeye calisin artik her seye zam gelmesin ya yeter gencligimiz bitti

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ismail Yasin:

ne diyorsun değişik..

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gaddar kerim:

askari ucretle calismadigin cok acik, boyle dusunmen cok normal tabi

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kendrick lamar:

asgari ucrete zam gelirse her seye zam gelir bunun neyini anlamiyorsunuz dayi

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kendrick lamar:

siz de sanin ki asgari artacak alim gucu artacak soyle olcak boyle olcak masallah biz bu gunlere cok iyi gelmisiz :D

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Burkay Bozyel:

oyle bir korelmisiz ki bizi dusunen bizimle ayni fikirde degil diye hemen ayrisiyoruz, Allah sonumuzu hayir etsin ne diyelim

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AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:

Burkay hükümet diyorki Serbest Piyasa Ekominisi. Alan satan memnun. Almayacaksın kardeşim. Esnaf tam bir aç gözlü olmuş gözü dönmüş. Kazandıkça daha çok kazanayım, aldıkçada saha da zam yapayım olmuş.

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Cumalylmz yilmaz:

adam doğru diyor önce enflasyon düşecek sonra kazandigin para değerlenecek ki oda alım gücünü yukseltecek bunun neyini anlamıyorsunuz enflasyon düşmeden gelen zammın bı anlamı yok

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Ufuk Aydemir:

asgari ücrete zam yapılmasın tamam ozaman 2023 kasım ayını baz alarak heryerde fiyatlar belli. ozaman kasım 2023 fiyatlarının aşağısına çektirsinler fiyatları. ocak ayından beri en az yüzde 50 zam geldi herşeye.. onu ne yapcan!..

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Polat46 null:

halkın seçtikleri halktan intikam alıyor sanki ülkenin içinde bulunduğu durumu bilmiyorlar gibi bir de zam yok diyorlar... adeta Ahir Zamanı yaşıyoruz

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