Yavuz: Artık Daha Büyük Öz Güvenimiz Var

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Artık millet olarak daha büyük bir öz güvenimiz var." dedi.

Yavuz, kentteki programları kapsamında AK Parti Mersin İl Gençlik Kollarınca "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında Yenişehir ilçesinde trafikte bulunan sürücülere iftarlarını yapabilmeleri için kumanya dağıttı.

Daha sonra Yavuz, Yenişehir ilçesindeki CNR Expo Fuar Merkezi'nde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "İftar Buluşması"na katıldı.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok ilkler, yenilikler ve güzellikler yaşadıklarını söyledi.

Savunma sanayisinde devasa işler yaptıklarına dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"Hepsinden önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir şey gerçekleştirdi. Bugüne kadar ne yapmaya kalkışsak 'yapamayız' deniliyordu, ne olacak olsa 'olmaz' deniliyordu. Öğrenilmiş çaresizlik söz konusuydu ama Recep Tayyip Erdoğan geldi artık her şey olur, yaparız, bu da olur diyoruz. Artık millet olarak daha büyük bir öz güvenimiz var. Bunun için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. İşte böyle bir liderin arkasında sıra dağlar gibi duran siz değerli teşkilat mensuplarımıza da ne kadar teşekkür etsek azdır."

Diğer konuşmacılar

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yahya Çelik de kendilerine düşen görevin daha çok çalışmak olduğunu dile getirdi.

Birliklerini büyüterek yollarına devam edeceklerini vurgulayan Çelik, "Bu dava milletin davasıdır. Bu millet başladığı yürüyüşü yarım bırakmaz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine teşkilat olarak güçlü bir şekilde katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özveriyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ana muhalefet partisinin milletvekillerine eleştirilerde bulunan Nebati, "Siz yalanlarınızın içerisinde boğulursunuz ama biz gerçeklerimiz ve hizmetlerimizle iktidar olmaya devam ederiz, bundan sonra da iktidar olacağız." dedi.

Nebati, AK Parti milletvekillerinin sahada olduğunu ve çalışmaya devam ettiğini belirtti.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de konuşma yaptığı iftar programına, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Hasan Ufuk Çakır, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.???????