AK Parti Gençlik Kolları'ndan Gazzeli Çocuklar İçin 'Boş Sıralar' Etkinliği

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla İsrail tarafından öldürülen Gazzeli çocuklar için "Boş Sıralar" etkinliği düzenlendi.

Efeler ilçesindeki Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, alana boş ders sıraları yerleştirildi. Sıralara "Ben kaptan olmak istiyordum, İsrail beni öldürdü" ve "İnsanları tedavi etmek istiyordum, İsrail beni öldürdü" yazılı dövizler konuldu.

İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Azra Türkmen, Gazze'de okul sıralarının boş kaldığını belirterek, "Gazze'de her gün onlarca masum yavrumuz, hiçbir suçu olmadan hedef alınmaktadır. Oysa onların da en büyük hakkı, güven içinde okul yoluna çıkmak, arkadaşlarıyla oyun oynamak, gelecek düşlemekti. Fakat işgalci İsrail yüzünden masum gülüşler sessizliğe gömülüyor, çocuk mezarlıkları her geçen gün büyüyor." dedi.

Türkmen, İsrail karşısında sessiz kalanların insanlık suçuna ortak olduğunu da ifade etti.