AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı'ndan Deprem Sonrası İkram Engeline Tepki

Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, İstanbul'daki depremin ardından geceyi dışarıda geçirecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladıkları ikram dağıtım aracının Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekiplerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbullulara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı olarak, depremin gerçekleşmesinden itibaren tüm kademe ve birimlerle ivedilikle vatandaşların hizmetine koştuklarını ifade eden Aydemir, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günde, sokakta bulunan Gaziosmanpaşalıların yanında olmak, onlara bir nebze olsun moral verebilmek ve anlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla birtakım ikramlarda bulunmak istediklerini belirtti.

Aydemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ancak ne yazık ki, hizmet belediyeciliğinin ne demek olduğundan bihaber CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ikram dağıtım aracımız, vatandaşlarımızın yoğun olduğu alandan çıkarıldı, ikram faaliyetimiz durdurulmak istendi. İBB CHP Meclis Grubu tarafından sosyal medyadaki birlik beraberlik söylemlerinin tamamen siyasi olduğunu ve altının dolu olmadığını CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi somut bir şekilde ortaya koymuştur. Halkın yararına yapılan her hizmeti siyaset üstü bir sorumlulukla ele almak gerekirken, böylesine hassas bir dönemde sergilenen bu tutumu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. AK Parti'nin tüm kademeleri olarak dün olduğu gibi bugün de milletimize hizmet yolunda olmaktan bir an olsun geri adım atmayacağımızın bilinmesini isteriz."