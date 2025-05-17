AK Parti Ferizli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Ferizli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti
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Ferizli'de düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na milletvekilleri, belediye başkanı ve parti yöneticileri katıldı. Toplantıda yapılan çalışmalar ve muhtarlar derneği başkanlığına Muzaffer Çakır'ın seçilmesi gibi konular ele alındı.

Ak Parti Ferizli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir davet salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, MHP İlçe Başkanı Veysel Dikbaş ve partililer katıldı.

Programda konuşan Alemdar da her ilçeye hizmet götürdüklerini belirterek, vatandaş ve muhtarlardan gelen talepleri değerlendirerek çalışma yaptıklarını anlattı.

Tever, tüm kadrolarıyla sahada olduklarını belirterek, yapılan çalışmaları vatandaşlara anlattıklarını kaydetti.

Milletvekilleri Bayraktar, Kocacık ve Kaya ise TBMM'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ferizli Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanlığına Çakır seçildi

Ferizli İlçe Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanlığına Muzaffer Çakır seçildi.

Ferizli Belediyesi Çamlık Sosyal Tesisi'nde, derneğin 4. Olağan Kongresi düzenlendi.

Kongrede oyların tamamını alan Çakır dernek başkanlığına getirildi.

Burada konuşan Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, muhtarların devlet kurumları ile vatandaş arasındaki "hizmet köprüsü" görevini gördüğünü, belediye olarak yaptıkları çalışmalarda muhtarlarla fikir alışverişinde olduklarını söyledi.

Ata, göreve seçilen Çakır ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Çakır da kongreye katılanlara ve muhtarlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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