Haberler

Eskişehir'de Palet Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan palet üretim tesisinin bahçesindeki talaş depolama alanında çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını, tesislerde herhangi bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan palet üretim tesisinin bahçesindeki talaş depolama alanında çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını, tesislerde herhangi bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, dün saat 21.30 sıralarında tesisin açık alanındaki talaş depolama bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.

Yangına süratle müdahale edildiğini ifade eden Hatipoğlu, yangının saat 22.00 sıralarında tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğünü bildirdi.

Hatipoğlu, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, üretim tesislerinde de herhangi bir hasar meydana gelmediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Yangının ilk anından itibaren büyük bir gayret ve özveriyle müdahalede bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekiplerimize ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yaşanan olayın ardından telefonla, mesajla ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten, arayan, soran ve yanımızda olduğunu hissettiren herkese şahsım ve Europen ailemiz adına gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
Kiev'de ortalık karıştı! İstihbaratçılar birbirine ateş açtı

Başkentte ortalık karıştı! İstihbaratçılar birbirlerine ateş açtı
PSG kasayı doldurdu! Tam 400 milyon euro kazandılar

Bu yaz tam 400 milyon euro kazandı
Önce ağladılar, sonra Roman havasında döktürdüler!

Önce ağladılar, sonra Roman havasında döktürdüler!
Durak mide bulandıran görüntü! Polis her yerde onu arıyor

Durakta mide bulandıran görüntü! Polis her yerde bu adamı arıyor
Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü

Afrika kıyılarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Gözler faiz kararındayken Ekonomist Belgin Maviş'ten dikkat çeken tahmin

Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin