AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Odunpazarı ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Okul Müdürü Mehmet Bilik ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Gürcan, ardından okulda görevli öğretmenlerle pasta kesti.

Gürcan, daha sonra öğretmenlere günün anısına kahve fincanı takımı hediye etti.

Milletvekili Ayşen Gürcan, gazetecilere, öğretmenlerin yalnızca bilgi değil, vizyon da kazandırdığını söyledi.

Meslek seçiminde öğretmenlerin verdiği vizyonun önemli olduğunu dile getiren Gürcan, şöyle konuştu:

"Öğretmenler meslek seçiminde, karakter gelişiminde ve arkadaş ilişkilerinde aileden sonraki en önemli aktördür. Bu nedenle öğretmenlerimizi çok önemsiyoruz. Kendim de 30 yıldan fazladır eğitim sektörünün bir temsilcisi olarak bu mesleğe sahip olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Tüm dünyanın, Türkiye'nin ve Eskişehir'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Mesleklerini yaparken şehit düşen öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum. Gazi öğretmenlerimize şifalar diliyorum."