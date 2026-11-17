AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, üç ilçede partililerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Han, Çifteler ve Mahmudiye'deki danışma meclisi toplantılarında partililerle bir araya geldi. Toplantılarda Türkiye ve Eskişehir gündemi, ilçelerin ihtiyaçları ve teşkilat çalışmaları ele alındı; partililerin görüş ve önerileri dinlendi.
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Han, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde partililerle bir araya geldi.
Dönmez, üç ilçede gerçekleştirilen ilçe danışma meclisi toplantılarına katılarak teşkilat üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.
Han'daki toplantıya Belediye Başkanı Bekir Belceli ve İlçe Başkanı Arif Taşçı, Çifteler'deki toplantıya İlçe Başkanı Yakup Önür, ilçe koordinatörleri Fatih Özlü ve Osman Nuri Özgan ile teşkilat mensupları katıldı.
Mahmudiye'deki toplantı ise İlçe Başkanı İbrahim Özkara ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantılarda Türkiye ve Eskişehir gündemi, ilçelerin ihtiyaç ve öncelikleri, vatandaşların beklentileri ile teşkilat çalışmaları ele alındı.
Teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantılarda, ilçelerde yürütülen çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.