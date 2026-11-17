Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Han, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde partililerle bir araya geldi.

Dönmez, üç ilçede gerçekleştirilen ilçe danışma meclisi toplantılarına katılarak teşkilat üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Han'daki toplantıya Belediye Başkanı Bekir Belceli ve İlçe Başkanı Arif Taşçı, Çifteler'deki toplantıya İlçe Başkanı Yakup Önür, ilçe koordinatörleri Fatih Özlü ve Osman Nuri Özgan ile teşkilat mensupları katıldı.

Mahmudiye'deki toplantı ise İlçe Başkanı İbrahim Özkara ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantılarda Türkiye ve Eskişehir gündemi, ilçelerin ihtiyaç ve öncelikleri, vatandaşların beklentileri ile teşkilat çalışmaları ele alındı.

Teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantılarda, ilçelerde yürütülen çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Kaynak: AA